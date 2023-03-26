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Вучич не исключил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в июне

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Президент Сербии Александр Вучич ожидает начала переговорного процесса касательно вступления Украины в Европейский союз в июне на фоне отсутствия успехов украинской армии на поле боя.
Вучич не исключил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в июне
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом он сказал в интервью TV Pink.

«Уже в июне должны начаться (переговоры. — RT), так как Украина, почти наверняка, не может победить в военном смысле», — отметил сербский лидер.

Вучич не исключил быстрого и внеочередного присоединения Украины к ЕС.

Это связно как с неуспехами на поле боя, так и со стремлением Вашингтона создать свой проамериканский блок внутри Европы, добавил он.

28 февраля украинский президент Владимир Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.

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