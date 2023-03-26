Schwaebische Zeitung: без россиян немецкий курорт Баден-Баден приблизился к краху

Немецкий курорт Баден-Баден столкнулся с поворотным моментом по причине отсутствия российских туристов, пишет газета Schwaebische Zeitung.

Отмечается, что ситуация на курорте сейчас очень отличается от того, что было раньше.

Украинский конфликт и последовавшие за ним санкции привели к «полному краху» курорта, закрытию ресторанов, отелей и бутиков.

Издание пишет, что большинство богатых россиян уже продали свою недвижимость в Баден-Бадене.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что Иран — перспективное направление для российских туристов.