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Schwaebische Zeitung: без россиян немецкий курорт Баден-Баден приблизился к краху

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Немецкий курорт Баден-Баден столкнулся с поворотным моментом по причине отсутствия российских туристов, пишет газета Schwaebische Zeitung.

Отмечается, что ситуация на курорте сейчас очень отличается от того, что было раньше.

Украинский конфликт и последовавшие за ним санкции привели к «полному краху» курорта, закрытию ресторанов, отелей и бутиков.

Издание пишет, что большинство богатых россиян уже продали свою недвижимость в Баден-Бадене.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что Иран — перспективное направление для российских туристов.

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