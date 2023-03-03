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Специалист Арутюнов назвал Иран перспективным направлением для российских туристов

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Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что Иран — перспективное направление для российских туристов.

«Древнейшая цивилизация, много интересных мест, программ, изысканные строения. Там прекрасно относятся к россиянам. Есть там, что посмотреть», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, Иран может заменить, например, экскурсионные туры по Европе.

«У нас есть прямая перевозка сейчас. Для любителей есть горнолыжные курорты», — добавил Арутюнов.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

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