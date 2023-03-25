Представитель Эрдогана заявил, что мирный план Китая по Украине требует внимания

Мирная инициатива Китая по Украине требует тщательного внимания, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу NTV.

«То, что я увидел во время визита (в США), в Вашингтоне, в основе своей, исключая некоторые имена в администрации, по украинской теме, существует очень тяжёлый климат. Они хотят... продолжения войны», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя турецкого лидера, это будет большой урон не только для России и Украины, но и для всего мира.

Калын подчеркнул, что Турция с самого начала конфликта придерживается сбалансированной политики, направленной против конфликта.

«У Китая есть инициативы, которые, на самом деле, требуют тщательного внимания... Как только предложение из 12 пунктов было опубликовано, оно было проигнорировано», — сказал он.

По словам представителя Эрдогана, Запад намеренно проигнорировал мирный план Китая, чтобы «не давать кредит доверия Пекину».

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации сообщало, что в США опасаются поддержки плана Китая по Украине другими странами.