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Qazaq Air приостановит рейсы из Казахстана в Новосибирск 26—29 марта

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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air на несколько дней приостановит выполнение рейсов в Новосибирск.
Qazaq Air приостановит рейсы из Казахстана в Новосибирск 26—29 марта
  • Legion-Media

Как передаёт сообщение ТАСС, авиакомпания заявила о временном приостановлении рейсов с 26 марта по 29 марта по направлениям Астана — Новосибирск, Усть-Каменогорск — Новосибирск из-за невыдачи разрешения авиационных властей России на выполнение международных регулярных полётов по этим направлениям.

21 марта стало известно, что с 28 марта самолёты авиакомпании «Аврора» будут выполнять рейсы по маршруту Владивосток — Пекин три раза в неделю.

Отмечается, что ведётся продажа билетов с глубиной до 31 мая 2023 года.

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