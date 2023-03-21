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Регулярные рейсы из Владивостока в Китай возобновят после трёхлетнего перерыва

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С 28 марта самолёты авиакомпании «Аврора» будут выполнять рейсы по маршруту Владивосток — Пекин три раза в неделю.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Авроры».

«Открываются рейсы авиакомпании в Пекин из Владивостока три раза в неделю», — сказано в заявлении.

Отмечается, что ведётся продажа билетов с глубиной до 31 мая 2023.

В конце сентября стало известно, что за январь — август 2022 года в регионе деятельности Владивостокской таможни оформлено более 5 млн т различных товаров из Китая — одежды, обуви, спецтехники, продуктов питания.

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