Регулярные рейсы из Владивостока в Китай возобновят после трёхлетнего перерыва
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Авроры».
«Открываются рейсы авиакомпании в Пекин из Владивостока три раза в неделю», — сказано в заявлении.
Отмечается, что ведётся продажа билетов с глубиной до 31 мая 2023.
В конце сентября стало известно, что за январь — август 2022 года в регионе деятельности Владивостокской таможни оформлено более 5 млн т различных товаров из Китая — одежды, обуви, спецтехники, продуктов питания.