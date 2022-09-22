Таможенники Владивостока заявили о росте числа поставок товаров из Китая

За январь — август 2022 года в регионе деятельности Владивостокской таможни оформлено более 5 млн т различных товаров из Китая — одежды, обуви, спецтехники, продуктов питания.

Об этом сообщает zr.media.

В частности, почти в два раза вырос импорт спецтехники из КНР, следующей морским транспортом. С начала года в порту Владивостока оформлено 85 тыс. единиц новой техники.

Также выяснилось, что в 15 раз увеличилось число ввозимых импортёрами китайских машин. За восемь месяцев из КНР через Владивостокскую таможню было ввезено более 10 тыс. авто.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что экспорт малого бизнеса Удмуртии вырос более чем на 50% за пять лет.