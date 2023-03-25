Политолог Орлов: европейские лидеры вынуждены выстраивать отношения с Китаем

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал заявление Еврокомиссии о намерении потратить более €3 млн на «улучшение восприятия ЕС» в Китае.

Орлов считает, что €3 млн на три года для «улучшения восприятия ЕС» — это «мелочи».

«Думаю, речь идёт в первую очередь о сигнале, который ЕС таким образом посылает Китаю», — отмечает он.

Политолог уверен, что решение о выделении средств — это не что иное, как «жест, демонстрирующий желание сохранить нормальные рабочие отношения со второй экономикой мира».

«Европейские лидеры вынуждены выстраивать отношения с Си Цзиньпином в условиях роста инфляции, снижения ВВП и непрекращающихся протестов, захвативших Францию и ряд других стран. Ведь если они не снизят народный гнев и не найдут выход из сложившейся ситуации, то рискуют потерять власть», — заключил Орлов.

Ранее стало известно, что служба инструментов внешней политики Европейской комиссии планирует укрепить потенциал представительства ЕС в Китае и усилить роль культуры во внешних отношениях.