NYP: саудовский телеканал высмеял президента США Байдена в своей пародии

Саудовский телеканал MBC выпустил пародию на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, в которой Байден показан «незадачливым шутом», сообщает издание New York Post.

В ролике телеканала MBC «Байден» несколько раз пытается пожать руку пустоте и приветственно машет несуществующей толпе.

После этого «Байдена» подзывает «Харрис» и они позируют перед камерой.

Отмечается, что это не первая пародия данного телеканала на Байдена.

Ранее Байден процитировал поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и сказал, что ему страшно находиться в Белом доме.

В конце января Байден в ходе выступления пошутил о своих частых ляпах и оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.