NYP: саудовский телеканал высмеял президента США Байдена в своей пародии
В ролике телеканала MBC «Байден» несколько раз пытается пожать руку пустоте и приветственно машет несуществующей толпе.
После этого «Байдена» подзывает «Харрис» и они позируют перед камерой.
Отмечается, что это не первая пародия данного телеканала на Байдена.
Ранее Байден процитировал поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и сказал, что ему страшно находиться в Белом доме.
В конце января Байден в ходе выступления пошутил о своих частых ляпах и оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.