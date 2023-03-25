Трюдо: Канада усилит борьбу с иностранным вмешательством в свои дела
Он отметил, что иностранное вмешательство со стороны авторитарных стран является реальным вызовом.
«Мы, конечно, продолжим работать вместе с нашими союзниками — демократическими странами по всему миру, чтобы обезопасить наши демократические институты от иностранного влияния», — приводит ТАСС слова Трюдо на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что временный поверенный в делах Канады был вызван 20 марта в российский МИД.