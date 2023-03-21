Временный поверенный в делах Канады был вызван 20 марта в МИД России

В Министерстве иностранных дел России заявили, что временный поверенный в делах Канады был вызван 20 марта в российский МИД.

Как говорится на сайте ведомства, ему был заявлен решительный протест по поводу заявления министра иностранных дел Мелани Жоли о намерении официальной Оттавы добиваться поставленной цели «смены режима» в России всеми «экономическими, политическими и дипломатическими средствами».

«Внимание канадского дипломата привлечено к тому, что подобного рода высказывания недопустимы и идут вразрез с обязательствами Канады как государства — участника Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также общепризнанными принципами и нормами международного права», — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что имевший место очередной русофобский выпад, до сих пор не дезавуированный канадской стороной, будет иметь самые серьёзные последствия для двусторонних отношений.

Ранее посол США в Анкаре Джефф Флейк был вызван в МИД Турции.