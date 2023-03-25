Байден допустил, что КНР может предоставить России военную помощь
Он отметил, что на протяжении трёх месяцев слышал сообщения о намерении Китая предоставить России вооружения.
«Они ещё не предоставили. Это не значит, что не предоставят, но ещё не предоставили», — приводит ТАСС слова Байдена на пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.
Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что сближение России и Китая можно назвать стратегической ошибкой администрации Байдена.