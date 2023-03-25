Байден допустил, что КНР может предоставить России военную помощь

По мнению США, Китай пока не оказывал России военную помощь, но возможность подобного есть, заявил американский президент Джо Байден.

Он отметил, что на протяжении трёх месяцев слышал сообщения о намерении Китая предоставить России вооружения.

«Они ещё не предоставили. Это не значит, что не предоставят, но ещё не предоставили», — приводит ТАСС слова Байдена на пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что сближение России и Китая можно назвать стратегической ошибкой администрации Байдена.