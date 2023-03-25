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Байден допустил, что КНР может предоставить России военную помощь

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По мнению США, Китай пока не оказывал России военную помощь, но возможность подобного есть, заявил американский президент Джо Байден.

Он отметил, что на протяжении трёх месяцев слышал сообщения о намерении Китая предоставить России вооружения.

«Они ещё не предоставили. Это не значит, что не предоставят, но ещё не предоставили», — приводит ТАСС слова Байдена на пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что сближение России и Китая можно назвать стратегической ошибкой администрации Байдена.

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