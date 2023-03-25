Байден: США не желают конфликта с Ираном
«И не сомневайтесь, Соединённые Штаты не стремятся, подчёркиваю, не стремятся к конфликту с Ираном», — приводит ТАСС слова Байдена на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.
Он отметил, что США будут наносить удары для того, чтобы защитить своих граждан.
Как ранее заявили в Пентагоне, базу США в Сирии атаковал беспилотник, в результате чего погиб один американский военнослужащий, ещё шестеро получили ранения. По оценкам разведки, у БПЛА было иранское происхождение.
В ответ на это по распоряжению президента США Джо Байдена глава Пентагона Ллойд Остин уполномочил силы Центрального командования нанести авиаудары в восточной Сирии по объектам, «используемым группами, связанными с иранским КСИР».