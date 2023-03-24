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UNews: в результате ударов США в сирийском Дейр-эз-Зоре погибли семь человек

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Семь человек погибли в результате ударов США по гражданским объектам в сирийском Дейр-эз-Зоре, сообщает ливанское новостное издание UNews со ссылкой на источник из иранских кругов в Сирии.

«Вчера ночью американские оккупанты, начав с оккупированного района в Эт-Танфе, осуществили агрессию против гражданских пунктов в районе Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении.

Объектами атак стали «продовольственные магазины и сервисные центры», сказал собеседник.

В результате атаки погибли семь человек, ещё семеро получили ранения.

Как ранее заявили в Пентагоне, базу США в Сирии атаковал беспилотник, в результате чего погиб один американский военнослужащий, ещё шестеро получили ранения. По оценкам разведки, у БПЛА было иранское происхождение.

В ответ на это по распоряжению президента США Джо Байдена глава Пентагона Ллойд Остин уполномочил силы Центрального командования нанести авиаудары в восточной Сирии по объектам, «используемым группами, связанными с иранским КСИР».

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