UNews: в результате ударов США в сирийском Дейр-эз-Зоре погибли семь человек
«Вчера ночью американские оккупанты, начав с оккупированного района в Эт-Танфе, осуществили агрессию против гражданских пунктов в районе Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении.
Объектами атак стали «продовольственные магазины и сервисные центры», сказал собеседник.
В результате атаки погибли семь человек, ещё семеро получили ранения.
Как ранее заявили в Пентагоне, базу США в Сирии атаковал беспилотник, в результате чего погиб один американский военнослужащий, ещё шестеро получили ранения. По оценкам разведки, у БПЛА было иранское происхождение.
В ответ на это по распоряжению президента США Джо Байдена глава Пентагона Ллойд Остин уполномочил силы Центрального командования нанести авиаудары в восточной Сирии по объектам, «используемым группами, связанными с иранским КСИР».