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Пентагон не объяснил, как беспилотник преодолел защиту базы США в Сирии

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Пентагон не может объяснить, как беспилотник преодолел защиту базы международной коалиции на северо-востоке Сирии и убил американского военнослужащего, ранив ещё шестерых военных.

Во время брифинга представитель Минобороны США Патрик Райдер отметил, что данный вопрос ещё предстоит изучить.

«Я не буду вдаваться в детали мер по обеспечению безопасности персонала. Что касается радара, то, насколько я знаю, на радаре была полная картина происходящего. Центральное командование США изучит произошедшее, чтобы установить, нужны ли какие-то дополнительные меры по обеспечению безопасности, но пока говорить об этом рано», — цитирует его ТАСС.

Как ранее заявили в Пентагоне, базу США в Сирии атаковал беспилотник, в результате чего погиб один американский военнослужащий, ещё шестеро получили ранения. По оценкам разведки, у БПЛА было иранское происхождение.

В ответ на это по распоряжению президента США Джо Байдена глава Пентагона Ллойд Остин уполномочил силы Центрального командования нанести авиаудары в восточной Сирии по объектам, «используемым группами, связанными с иранским КСИР».

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