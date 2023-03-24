Байден заявил о планах модернизации системы воздушно-космической обороны США и Канады
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Об этом он сказал во время выступления в канадском парламенте.
«NORAD вскоре получит загоризонтные радары следующего поколения, чтобы расширить возможности раннего предупреждения», — сказал президент США, слова которого приводит РИА Новости.
Также будет модернизирована инфраструктура для наблюдения в рамках системы NORAD, отметил он.
Глава NORAD генерал Глен ван Херк ранее выступил с утверждением, что конфликт на Украине несёт риски для территории Соединённых Штатов.