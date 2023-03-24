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Байден заявил о планах модернизации системы воздушно-космической обороны США и Канады

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Президент США Джо Байден заявил, что вскоре будет модернизирована система воздушно-космической обороны Соединённых Штатов и Канады (NORAD).
Байден заявил о планах модернизации системы воздушно-космической обороны США и Канады
  • Gettyimages.ru
  • © Jeffrey Greenberg/Universal Images Group

Об этом он сказал во время выступления в канадском парламенте.

«NORAD вскоре получит загоризонтные радары следующего поколения, чтобы расширить возможности раннего предупреждения», — сказал президент США, слова которого приводит РИА Новости.

Также будет модернизирована инфраструктура для наблюдения в рамках системы NORAD, отметил он.

Глава NORAD генерал Глен ван Херк ранее выступил с утверждением, что конфликт на Украине несёт риски для территории Соединённых Штатов.

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