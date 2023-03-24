Байден заявил о планах модернизации системы воздушно-космической обороны США и Канады

Президент США Джо Байден заявил, что вскоре будет модернизирована система воздушно-космической обороны Соединённых Штатов и Канады (NORAD).

Об этом он сказал во время выступления в канадском парламенте.

«NORAD вскоре получит загоризонтные радары следующего поколения, чтобы расширить возможности раннего предупреждения», — сказал президент США, слова которого приводит РИА Новости.

Также будет модернизирована инфраструктура для наблюдения в рамках системы NORAD, отметил он.

Глава NORAD генерал Глен ван Херк ранее выступил с утверждением, что конфликт на Украине несёт риски для территории Соединённых Штатов.