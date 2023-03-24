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Вучич спросил руководство НАТО, кто дал альянсу право убивать сербских граждан в 1999 году

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Президент Сербии Александр Вучич в годовщину бомбардировок 1999 года обратился к руководству НАТО с вопросом, кто дал альянсу право убивать сербских граждан.
Вучич спросил руководство НАТО, кто дал альянсу право убивать сербских граждан в 1999 году
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!» — цитирует Вучича РИА Новости.

Вучич обвинил НАТО в вооружении повстанческих групп в свободной и суверенной стране, которая «ни на пядь, ни одним пальцем на ноге не вступила на территорию другого государства».

Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что Россия никогда не забудет урока наглой и беззаконной агрессии НАТО и США против Югославии в 1999 году.

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