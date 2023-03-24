Примаков: Россия никогда не забудет беззаконной агрессии США и НАТО против Югославии

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия никогда не забудет урока наглой и беззаконной агрессии НАТО и США против Югославии в 1999 году.

«Мы никогда не забудем урока наглой и беззаконной агрессии западного мира, мира «золотого миллиарда», мира колониальных империй, мира корпораций, мира США и НАТО против Югославии», — сказал Примаков в обращении, опубликованном в Telegram-канале «Русский Дом в Белграде».

По его словам, Россия свои выводы сделала.

Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что заболеваемость раком в странах бывшей Югославии и Ираке резко выросла в результате применения США боеприпасов с обеднённым ураном.