Примаков: Россия никогда не забудет беззаконной агрессии США и НАТО против Югославии
- AFP
- © GERARD CERLES / BELGA
«Мы никогда не забудем урока наглой и беззаконной агрессии западного мира, мира «золотого миллиарда», мира колониальных империй, мира корпораций, мира США и НАТО против Югославии», — сказал Примаков в обращении, опубликованном в Telegram-канале «Русский Дом в Белграде».
По его словам, Россия свои выводы сделала.
Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что заболеваемость раком в странах бывшей Югославии и Ираке резко выросла в результате применения США боеприпасов с обеднённым ураном.