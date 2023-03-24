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Примаков: Россия никогда не забудет беззаконной агрессии США и НАТО против Югославии

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Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия никогда не забудет урока наглой и беззаконной агрессии НАТО и США против Югославии в 1999 году.
Примаков: Россия никогда не забудет беззаконной агрессии США и НАТО против Югославии
  • AFP
  • © GERARD CERLES / BELGA

«Мы никогда не забудем урока наглой и беззаконной агрессии западного мира, мира «золотого миллиарда», мира колониальных империй, мира корпораций, мира США и НАТО против Югославии», — сказал Примаков в обращении, опубликованном в Telegram-канале «Русский Дом в Белграде».

По его словам, Россия свои выводы сделала.

Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что заболеваемость раком в странах бывшей Югославии и Ираке резко выросла в результате применения США боеприпасов с обеднённым ураном.

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