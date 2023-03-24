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Пентагон: США не желают вступать в конфликт с Ираном, но будут защищать своих военных

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США не желают начинать войну с Ираном, однако если американские войска окажутся под угрозой, то Пентагон будет реагировать, заявил пресс-секретарь Минобороны Соединённых Штатов Патрик Райдер.
Пентагон: США не желают вступать в конфликт с Ираном, но будут защищать своих военных
  • AP
  • © Patrick Semansky

Об этом он сказал после того, как армия США нанесла серию авиаударов по объектам в Сирии, которые, как утверждают американские власти, могут быть связаны с иранским Корпусом стражей Исламской революции.

«В Сирии мы сфокусированы на миссии разгрома ИГИЛ* и продолжим на ней фокусироваться. Мы не ищем конфликта с Ираном, мы не ищем эскалации с Ираном. Но удары, которые мы нанесли минувшей ночью, должны дать очень ясно понять, что мы со всей серьёзностью относимся к защите нашего личного состава. Мы ответим быстро и решительно, если они окажутся под угрозой», — сказал чиновник во время брифинга, его слова приводит РИА Новости.

Как ранее заявили в Пентагоне, базу США в Сирии атаковал беспилотник, в результате чего погиб один американский военнослужащий, ещё шестеро получили ранения. По оценкам разведки, у БПЛА было иранское происхождение.

В ответ на это по распоряжению президента США Джо Байдена глава Пентагона Ллойд Остин уполномочил силы Центрального командования нанести авиаудары в восточной Сирии по объектам, «используемым группами, связанными с иранским КСИР».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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