Flightradar зафиксировал разведывательный Boeing RC-135W ВВС Британии над Чёрным морем

Сервис Flightradar зафиксировал стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135W и два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании над Чёрным морем.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса, примерно в 17:30 Boeing сделал круг у побережья Румынии, а потом взял курс в восточном направлении. В этом полёте его сопровождали два Eurofighter Typhoon с позывными DREAD011 и DREAD012.

Самолёты двигалась в сторону Крыма. Группа была зафиксирована примерно в 100 км от российского полуострова.

Ранее российские лётчики рассказали подробности перехвата американского беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем 14 марта.