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Макрон: Франция и Германия хотели бы, чтобы Китай надавил на Россию

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Франция и Германия хотели бы, чтобы Китай надавил на Россию по поводу ядерного оружия и переговоров об Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Макрон: Франция и Германия хотели бы, чтобы Китай надавил на Россию
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«Мы обменялись мнениями с канцлером Шольцем по поводу Китая, и у нас общий взгляд: мы хотим максимально вовлечь Китай с тем, чтобы он оказал давление на Россию для того, чтобы она не использовала ни химического, ни ядерного оружия, а также чтобы остановить конфликт и вернуться за стол переговоров», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, его слова приводит РИА Новости.

Также Эммануэль Макрон заявил о планах посетить Китай с визитом в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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