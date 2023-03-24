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Макрон сообщил о планах приехать в Китай с визитом в сопровождении главы ЕК

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах посетить Китай с визитом в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Макрон сообщил о планах приехать в Китай с визитом в сопровождении главы ЕК
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert)

«Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай», — цитирует его РИА Новости.

При этом Макрон не стал уточнять даты поездки.

Ранее французский лидер анонсировал визит в Китай в начале апреля.

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