Макрон сообщил о планах приехать в Китай с визитом в сопровождении главы ЕК

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах посетить Китай с визитом в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай», — цитирует его РИА Новости.

При этом Макрон не стал уточнять даты поездки.

Ранее французский лидер анонсировал визит в Китай в начале апреля.