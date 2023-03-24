Макрон заявил, что визит короля Великобритании Карла III может состояться летом
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«Я решил позвонить утром его величеству, чтобы объяснить нашу ситуацию. Здравый смысл и дружба указали на необходимость переноса визита... Мы предложили провести новый государственный визит в начале лета», — цитирует его РИА Новости.
Макрон добавил, что приглашать короля Великобритании и его супругу во Францию в разгар протестов было бы несерьёзно.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что официальный визит короля Великобритании Карла III и королевы-консорта во Францию отложили из-за протестов против пенсионной реформы в стране.