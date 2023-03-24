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Макрон заявил, что визит короля Великобритании Карла III может состояться летом

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Президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что король Великобритании Карл III может приехать в страну с визитом в начале лета, когда ситуация будет более спокойная.
Макрон заявил, что визит короля Великобритании Карла III может состояться летом
  • Gettyimages.ru
  • © Antoine Gyori - Corbis

«Я решил позвонить утром его величеству, чтобы объяснить нашу ситуацию. Здравый смысл и дружба указали на необходимость переноса визита... Мы предложили провести новый государственный визит в начале лета», — цитирует его РИА Новости.

Макрон добавил, что приглашать короля Великобритании и его супругу во Францию в разгар протестов было бы несерьёзно.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что официальный визит короля Великобритании Карла III и королевы-консорта во Францию отложили из-за протестов против пенсионной реформы в стране.

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