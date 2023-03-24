Sky News: визит Карла III и королевы-консорта во Францию отложили из-за протестов

Официальный визит короля Великобритании Карла III и королевы-консорта во Францию отложили из-за протестов против пенсионной реформы в стране.

Как сообщает телеканал Sky News, дата поездки будет скорректирована.

Отмечается, что это должен был быть первый официальный государственный визит короля Карла III с тех пор, как он занял трон.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента. После этого во Франции начались протесты.