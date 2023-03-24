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Оппозиция Сербии потребовала досрочных выборов в годовщину бомбардировок НАТО

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Сторонники правопатриотических партий Сербии потребовали отставки властей и проведения досрочных выборов из-за политики властей по вопросу Косова и Метохии.

«Требуем отставки президента республики, проведения новых выборов, на которых он и его партия покажут свою новую политику, как они защищают Косово», — заявили лидеры оппозиции собравшимся.

Как пишет РИА Новости, около 12:40 (14:40 мск) сотни протестующих вышли на перекрёсток улиц Кнеза Милоша и Неманиной и блокировали движение.

Полиция также перекрыла проезд для транспорта в этой центральной части Белграда.

Ранее первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград готов поддержать предложение Европейского союза по урегулированию в частично признанной Республике Косово, но без признания её независимости и вступления в ООН.

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