Оппозиция Сербии потребовала досрочных выборов в годовщину бомбардировок НАТО
«Требуем отставки президента республики, проведения новых выборов, на которых он и его партия покажут свою новую политику, как они защищают Косово», — заявили лидеры оппозиции собравшимся.
Как пишет РИА Новости, около 12:40 (14:40 мск) сотни протестующих вышли на перекрёсток улиц Кнеза Милоша и Неманиной и блокировали движение.
Полиция также перекрыла проезд для транспорта в этой центральной части Белграда.
Ранее первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград готов поддержать предложение Европейского союза по урегулированию в частично признанной Республике Косово, но без признания её независимости и вступления в ООН.