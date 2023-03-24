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Недовольные вкладчики устроили беспорядки около здания ЦБ в Бейруте

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Недовольные вкладчики устроили беспорядки около здания Центробанка в ливанской столице Бейруте.
Недовольные вкладчики устроили беспорядки около здания ЦБ в Бейруте
  • AFP
  • © ANWAR AMRO

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, участники одной из ассоциаций ливанских вкладчиков начали жечь шины и кидать петарды в сторону здания. По мнению демонстрантов, ЦБ виновен в преступлениях против ливанского народа.

Протестующие выступают против циркуляров регулятора и требуют от ЦБ прекратить «стрижку» депозитов.

В сентябре 2022 года Ассоциация ливанских банков объявляла о закрытии всех банковских учреждений в стране из-за отсутствия гарантий безопасности. Это произошло после того, как вкладчики, требующие вернуть их деньги, захватили как минимум десять отделений банков, чтобы получить свои финансовые средства.

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