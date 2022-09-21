В Ливане закрылись все банки

Ассоциация ливанских банков заявила о закрытии всех банковских учреждений в стране из-за отсутствия гарантий безопасности. Они останутся закрытыми, пока не будут приняты меры по охране.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ассоциации.

«В свете сохраняющейся атмосферы подстрекательства, ставшей причиной этих угроз, банки вынужденно останутся закрытыми из-за отсутствия каких-либо мер или хотя бы заверений от государства и органов безопасности об обеспечении безопасных условий работы», — указывается в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе разъярённые вкладчики, требующие вернуть их деньги, захватили как минимум десять отделений банков, чтобы получить свои финансовые средства.