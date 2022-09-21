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В Ливане закрылись все банки

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Ассоциация ливанских банков заявила о закрытии всех банковских учреждений в стране из-за отсутствия гарантий безопасности. Они останутся закрытыми, пока не будут приняты меры по охране.
В Ливане закрылись все банки
  • AP
  • © Hassan Ammar

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ассоциации.

«В свете сохраняющейся атмосферы подстрекательства, ставшей причиной этих угроз, банки вынужденно останутся закрытыми из-за отсутствия каких-либо мер или хотя бы заверений от государства и органов безопасности об обеспечении безопасных условий работы», — указывается в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе разъярённые вкладчики, требующие вернуть их деньги, захватили как минимум десять отделений банков, чтобы получить свои финансовые средства.

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