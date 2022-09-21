В Ливане закрылись все банки
- AP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ассоциации.
«В свете сохраняющейся атмосферы подстрекательства, ставшей причиной этих угроз, банки вынужденно останутся закрытыми из-за отсутствия каких-либо мер или хотя бы заверений от государства и органов безопасности об обеспечении безопасных условий работы», — указывается в сообщении.
Отмечается, что на прошлой неделе разъярённые вкладчики, требующие вернуть их деньги, захватили как минимум десять отделений банков, чтобы получить свои финансовые средства.