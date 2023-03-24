В США приняли решение отключить АЭС Monticello после утечки радиоактивной воды

В США приняли решение отключить на севере страны АЭС Monticello на фоне новой утечки радиоактивной воды, содержащей тритий.

«Хотя утечка по-прежнему не представляет опасности для населения или окружающей среды, мы решили, что лучшим вариантом действий будет отключение электростанции», — цитирует ТАСС президента регионального отделения компании Xcel Energy Криса Кларка.

Утечка с тритием в объёме около 1,5 млн л воды произошла в Миннесоте в ноябре 2022 года, однако информацию обнародовали только 16 марта. Уточняется, что некоторое количество жидкости попало в грунтовые воды.

В октябре депутат Национального собрания Франции Мишель Кастеллани обратился к министру здравоохранения страны Франсуа Брону по поводу запасов йода в таблетках и распределения этих медикаментов в связи с угрозой применения ядерного оружия. RT ознакомился с письмом парламентария.