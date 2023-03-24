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ВС Греции и американский стратегический бомбардировщик B-52 провели совместное обучение

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Греческие вооружённые силы и американский стратегический бомбардировщик B-52 провели совместное обучение с имитационным поражением цели.
ВС Греции и американский стратегический бомбардировщик B-52 провели совместное обучение
  • AP

Об этом сообщил генеральный штаб национальной обороны Греции GEETHA.

«Состоялась совместная оперативная тренировка под названием SPARTAN SPEAR между вооружёнными силами и стратегическим бомбардировщиком B-52 оперативной группы бомбардировщиков ВВС США», — говорится в сообщении.

С греческой стороны в учениях приняли участие два истребителя F-16 и группа окончательного наведения огня.

В ходе учений было проведено имитационное поражение целей.

5 марта американское транспортное судно Liberty Pride доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции.

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