Узнать больше

В греческий порт Александруполис прибыло транспортное судно с военной техникой США

Короткая ссылка
Американское транспортное судно Liberty Pride доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции.
В греческий порт Александруполис прибыло транспортное судно с военной техникой США
  • © Министерство обороны США / Army Spc. Austin Steinborn

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что выгружаемая в Александруполисе военная техника принадлежит НАТО и будет переброшена в Болгарию и Румынию, где в ближайший период пройдут крупные военные учения альянса Atlantic Resolve 23 и Defender Europe. Всё это, как отмечает издание, втягивает Грецию в опасные планы США в регионе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал проведение в ноябре крупнейших в мире киберучений Cyber Coalition при участии более 40 стран — членов альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить