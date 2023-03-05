В греческий порт Александруполис прибыло транспортное судно с военной техникой США

Американское транспортное судно Liberty Pride доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что выгружаемая в Александруполисе военная техника принадлежит НАТО и будет переброшена в Болгарию и Румынию, где в ближайший период пройдут крупные военные учения альянса Atlantic Resolve 23 и Defender Europe. Всё это, как отмечает издание, втягивает Грецию в опасные планы США в регионе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал проведение в ноябре крупнейших в мире киберучений Cyber Coalition при участии более 40 стран — членов альянса.