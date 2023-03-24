НОАК заявила о готовности ответить на заход эсминца США в акваторию Южно-Китайского моря

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова принять необходимые меры в ответ на заход американского ракетного эсминца в акваторию Южно-Китайского моря.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

«НОАК примет все необходимые меры, мы будем твёрдо защищать государственный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в Южно-Китайском море», — цитирует её ТАСС.

В ведомстве уточнили, что 24 марта американский ракетный эсминец USS Milius зашёл в акваторию близ островов Сиша.

21 марта ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову десяти самолётов и двух кораблей Народно-освободительной армии Китая.