НОАК заявила о готовности ответить на заход эсминца США в акваторию Южно-Китайского моря
- AFP
Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
«НОАК примет все необходимые меры, мы будем твёрдо защищать государственный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в Южно-Китайском море», — цитирует её ТАСС.
В ведомстве уточнили, что 24 марта американский ракетный эсминец USS Milius зашёл в акваторию близ островов Сиша.
21 марта ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову десяти самолётов и двух кораблей Народно-освободительной армии Китая.