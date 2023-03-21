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ВС Тайваня отследили за сутки десять самолётов и два корабля армии КНР вблизи острова

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ВС Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову десяти самолётов и двух кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Об этом, как передаёт РИА Новости, говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства Тайваня.

«За период с 6:00 20 марта до 6:00 21 марта вокруг Тайваня были зафиксированы десять самолётов и два корабля Народно-освободительной армии Китая», — сказано в заявлении.

Уточняется, что три единицы авиации пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива.

16 марта стало известно, что ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолётов и четырёх кораблей Народно-освободительной армии Китая.

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