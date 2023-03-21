ВС Тайваня отследили за сутки десять самолётов и два корабля армии КНР вблизи острова
Об этом, как передаёт РИА Новости, говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства Тайваня.
«За период с 6:00 20 марта до 6:00 21 марта вокруг Тайваня были зафиксированы десять самолётов и два корабля Народно-освободительной армии Китая», — сказано в заявлении.
Уточняется, что три единицы авиации пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива.
16 марта стало известно, что ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолётов и четырёх кораблей Народно-освободительной армии Китая.