Тайвань за сутки отследил 19 самолётов и четыре корабля армии КНР вблизи острова
Об этом свидетельствуют данные из ежедневной сводки оборонного ведомства Тайваня.
Как передаёт РИА Новости, уточняется, что три самолёта пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива — два истребителя J-12 и противолодочный самолёт Y-8.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня.
5 марта тайваньские вооружённые силы зафиксировали в районе острова три корабля и 13 самолётов Народно-освободительной армии Китая.