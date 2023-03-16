Тайвань за сутки отследил 19 самолётов и четыре корабля армии КНР вблизи острова

ВС Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 19 самолётов и четырёх кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Об этом свидетельствуют данные из ежедневной сводки оборонного ведомства Тайваня.

Как передаёт РИА Новости, уточняется, что три самолёта пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива — два истребителя J-12 и противолодочный самолёт Y-8.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня.

5 марта тайваньские вооружённые силы зафиксировали в районе острова три корабля и 13 самолётов Народно-освободительной армии Китая.