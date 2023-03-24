Кандидат в президенты Турции заявил, что признаёт Крым и новые регионы частью России
Об этом политик сказал в беседе с РИА Новости.
Перинчек рассказал о своём участии в конференции по интеграции Азербайджана в Евразию.
«Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории России. Партия «Родина» заявила, что признаёт новые республики», — подчеркнул он.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск признаёт новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов регионами.