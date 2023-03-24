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Telegraph: Нетаньяху отложил визит в Лондон из-за отказа пилотов выполнять рейс

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свой визит в Лондон в связи с отказом нескольких пилотов управлять самолётом с ним на борту.

Об этом пишет газета Telegraph.

Ранее израильские СМИ писали, что Нетаньяху должен вылететь в британскую столицу в четверг, 23 марта.

По данным газеты, отказ пилотов выполнять рейс связан с проводимой премьером юридической реформой, которая привела к массовым протестам.

«Есть понимание, что израильские пилоты отказываются везти господина Нетаньяху в Великобританию», — говорится в публикации.

По данным некоторых СМИ, Нетаньяху всё же полетит в Лондон в пятницу, 24 марта.

Ранее в Израиле на митинг против судебной реформы вышли более 80 тыс. человек.

Сообщается, что в ходе протестов полиция Израиля задержала 21 человека.

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