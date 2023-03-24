Telegraph: Нетаньяху отложил визит в Лондон из-за отказа пилотов выполнять рейс
Об этом пишет газета Telegraph.
Ранее израильские СМИ писали, что Нетаньяху должен вылететь в британскую столицу в четверг, 23 марта.
По данным газеты, отказ пилотов выполнять рейс связан с проводимой премьером юридической реформой, которая привела к массовым протестам.
«Есть понимание, что израильские пилоты отказываются везти господина Нетаньяху в Великобританию», — говорится в публикации.
По данным некоторых СМИ, Нетаньяху всё же полетит в Лондон в пятницу, 24 марта.
Ранее в Израиле на митинг против судебной реформы вышли более 80 тыс. человек.
Сообщается, что в ходе протестов полиция Израиля задержала 21 человека.