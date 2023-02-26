Times of Israel: полиция Израиля задержала 21 человека в ходе протестов против судебной реформы
Об этом информирует газета Times of Israel.
«В общей сложности 21 протестующий был задержан на шоссе Аялон после нарушения порядка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе задержаний пострадали несколько полицейских.
Ранее сообщалось, что в Израиле проходят многотысячные протесты против судебной реформы Нетаньяху.
При этом президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство прислушаться к протестующим.