Times of Israel: полиция Израиля задержала 21 человека в ходе протестов против судебной реформы

Полиция Израиля задержала 21 человека во время протестов против судебной реформы.

Об этом информирует газета Times of Israel.

«В общей сложности 21 протестующий был задержан на шоссе Аялон после нарушения порядка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе задержаний пострадали несколько полицейских.

Ранее сообщалось, что в Израиле проходят многотысячные протесты против судебной реформы Нетаньяху.

При этом президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство прислушаться к протестующим.