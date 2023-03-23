ЦПВС: США грубо нарушают меморандум по безопасности полётов в Сирии

США и их коалиция грубо нарушают протоколы деконфликтации и двусторонний меморандум по безопасности полётов в Сирии, причём нарушения носят целенаправленный и систематический характер, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР.

По данным ведомства, за год количество таких нарушений существенно возросло, с начала 2023 года зафиксировано уже 452 случая.

«Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции», которые носят целенаправленный и систематический характер», — заявил замруководителя центра Олег Гуринов.

При этом глава центрального командования Пентагона Майкл Курилла ранее пожаловался, что американские военные наблюдают «значительный всплеск» случаев «небезопасного поведения» российской авиации в Сирии.