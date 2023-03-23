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Парламент Швеции поддержал передачу Украине военной техники на сумму до $604 млн

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Парламент Швеции поддержал поставку Украине военной техники на сумму до 6,2 млрд шведских крон ($604 млн).
Парламент Швеции поддержал передачу Украине военной техники на сумму до $604 млн
  • AP
  • © Roman Chop

«Правительство должно получить право принимать решение о безвозмездной передаче военного оборудования Украине», — говорится в сообщении на сайте законодательного органа.

Парламент предоставил правительству право принять решение о поставке Украине танков, артиллерийских установок Archer и боевых роботизированных комплексов 97, а также боеприпасов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Швеции приняли решение передать Украине десять танков Leopard.

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