Парламент Швеции поддержал передачу Украине военной техники на сумму до $604 млн

Парламент Швеции поддержал поставку Украине военной техники на сумму до 6,2 млрд шведских крон ($604 млн).

«Правительство должно получить право принимать решение о безвозмездной передаче военного оборудования Украине», — говорится в сообщении на сайте законодательного органа.

Парламент предоставил правительству право принять решение о поставке Украине танков, артиллерийских установок Archer и боевых роботизированных комплексов 97, а также боеприпасов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Швеции приняли решение передать Украине десять танков Leopard.