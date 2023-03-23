Парламент Швеции поддержал передачу Украине военной техники на сумму до $604 млн
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«Правительство должно получить право принимать решение о безвозмездной передаче военного оборудования Украине», — говорится в сообщении на сайте законодательного органа.
Парламент предоставил правительству право принять решение о поставке Украине танков, артиллерийских установок Archer и боевых роботизированных комплексов 97, а также боеприпасов.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Швеции приняли решение передать Украине десять танков Leopard.