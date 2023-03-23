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Саммит ЕС выступил за новые санкции против России и усиление информационной войны

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Саммит Евросоюза выступил за новые санкции против России и усиление информационной войны, говорится в заявлении глав государств и правительств ЕС.
Саммит ЕС выступил за новые санкции против России и усиление информационной войны
  • AFP
  • © Valeria Mongelli

«ЕС остаётся привержен поддержанию и усилению коллективного давления на Россию, в том числе путём новых ограничительных мер», — цитирует ТАСС заявление.

Также Европейский совет подчеркнул важность усиления работы по эффективному применению уже введённых санкций.

В ЕС заявили о намерении усилить противостояние российским нарративам об украинском конфликте.

Ранее стало известно, что Евросоюз и Соединённые Штаты планируют принять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами.

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