Саммит ЕС выступил за новые санкции против России и усиление информационной войны
- AFP
- © Valeria Mongelli
«ЕС остаётся привержен поддержанию и усилению коллективного давления на Россию, в том числе путём новых ограничительных мер», — цитирует ТАСС заявление.
Также Европейский совет подчеркнул важность усиления работы по эффективному применению уже введённых санкций.
В ЕС заявили о намерении усилить противостояние российским нарративам об украинском конфликте.
Ранее стало известно, что Евросоюз и Соединённые Штаты планируют принять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами.