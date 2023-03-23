Блинкен: США выступают за поставки Турции модернизированных истребителей F-16

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выступают за поставки Турции модернизированных истребителей F-16.

Об этом он сказал во время слушаний в палате представителей.

«Мы считаем, что Турция должна получить модернизированную вариацию истребителей F-16, а также пакеты (помощи. — RT) для модернизации имеющихся у неё самолётов такого типа», — цитирует его РИА Новости.

По словам Блинкена, в американской администрации считают, что это важно для всего Североатлантического альянса.

При этом он не сообщил, считают ли власти США допустимым, чтобы Турция в будущем получила американские истребители F-35.

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что Турция может отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских истребителей.