США поставят Украине танки Abrams из запасов Пентагона
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Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы берём танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это идёт из наличия, а не в рамках новой закупки», — сказал он на слушаниях в конгрессе.
В американском Минобороны ранее подтвердили, что Соединённые Штаты решили отправить на Украину более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку украинской армии.