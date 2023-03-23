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США поставят Украине танки Abrams из запасов Пентагона

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Соединённые Штаты будут поставлять Украине танки Abrams из уже имеющихся запасов Пентагона, а не производить новые, как предполагалось раньше.
США поставят Украине танки Abrams из запасов Пентагона
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы берём танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это идёт из наличия, а не в рамках новой закупки», — сказал он на слушаниях в конгрессе.

В американском Минобороны ранее подтвердили, что Соединённые Штаты решили отправить на Украину более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку украинской армии.

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