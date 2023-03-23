WSJ: США перебросят на Ближний Восток устаревшие штурмовики A-10 для усиления присутствия
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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
Как утверждает издание, такое решение принято для усиления присутствия своих ВВС с целью «сдерживания Китая и России».
«Согласно новому плану, в регионе будет базироваться эскадрилья А-10, а также две эскадрильи F-15E и F-16. Эскадрильи, дислоцированные там, обычно насчитывают около 12 самолётов», — уточняют авторы.
Обозреватель American Thinker Томас Лифсон ранее выразил мнение, что возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном можно назвать поражением США.