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WSJ: США перебросят на Ближний Восток устаревшие штурмовики A-10 для усиления присутствия

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Соединённые Штаты направят на Ближний Восток устаревшие штурмовики A-10 в обмен на более совершенные боевые самолёты в рамках усилий Пентагона по переброске более современных истребителей в Тихоокеанский регион и Европу.
WSJ: США перебросят на Ближний Восток устаревшие штурмовики A-10 для усиления присутствия
  • Gettyimages.ru
  • © HIGH-G Productions/Stocktrek Images

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Как утверждает издание, такое решение принято для усиления присутствия своих ВВС с целью «сдерживания Китая и России».

«Согласно новому плану, в регионе будет базироваться эскадрилья А-10, а также две эскадрильи F-15E и F-16. Эскадрильи, дислоцированные там, обычно насчитывают около 12 самолётов», — уточняют авторы.

Обозреватель American Thinker Томас Лифсон ранее выразил мнение, что возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном можно назвать поражением США.

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