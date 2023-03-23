МИД Финляндии разрешил транспортировку задержанных в порту Котка российских удобрений

Министерство иностранных дел Финляндии разрешило транспортировку удобрений на судне, задержанном в порту Котка в связи с санкциями Евросоюза против России.

Как говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства, министерство получило запрос покупателя удобрений на исключение из правил 19 марта.

Отмечается, что МИД Финляндии предоставил соответствующее разрешение 22 марта.

«Предоставленное разрешение обусловлено тем, что удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности», — заявили в министерстве.

Ранее YLE сообщало, что в финском порту Котка задержали судно с удобрениями, часть которых якобы связана с гражданином России, в отношении которого Евросоюз ввёл санкции.