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Власти Ирана заявили, что Россия стала крупнейшим инвестором в страну за финансовый год

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Россия стала крупнейшим инвестором в Иран, вложив за текущий финансовый год $2,76 млрд.
Власти Ирана заявили, что Россия стала крупнейшим инвестором в страну за финансовый год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи в интервью газете Financial Times.

«Китай и Россия — два наших главных экономических партнёра. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений», — заявил он.

Уточняется, что объём прямых иностранных инвестиций в Иран за финансовый год составил $4,2 млрд, две трети вложений пришлось на Россию.

Ранее Хандузи заявил, что Иран надеется, что сможет максимально использовать близкие отношения с Россией на благо народов двух стран.

По словам посла России в Иране Алексея Дедова, товарооборот между Россией и Ираном достиг рекордных показателей в 2022 году.

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