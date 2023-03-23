Власти Ирана заявили, что Россия стала крупнейшим инвестором в страну за финансовый год

Россия стала крупнейшим инвестором в Иран, вложив за текущий финансовый год $2,76 млрд.

Об этом сообщил иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи в интервью газете Financial Times.

«Китай и Россия — два наших главных экономических партнёра. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений», — заявил он.

Уточняется, что объём прямых иностранных инвестиций в Иран за финансовый год составил $4,2 млрд, две трети вложений пришлось на Россию.

Ранее Хандузи заявил, что Иран надеется, что сможет максимально использовать близкие отношения с Россией на благо народов двух стран.

По словам посла России в Иране Алексея Дедова, товарооборот между Россией и Ираном достиг рекордных показателей в 2022 году.