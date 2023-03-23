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Asia Times: США теряют мировое влияние и нуждаются в перемирии по Украине

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Соединённые Штаты очень быстро теряют мировое влияние, поэтому прекращение огня на Украине было бы полезно и выгодно для Вашингтона. Такое мнение выразил участник закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике.

Об этом он сказал в беседе с изданием Asia Times. 

«США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию», — подчеркнул собеседник издания.

Он объяснил, что США не хватает промышленных мощностей, чтобы обеспечить Вооружённые силы Украины артиллерийскими боеприпасами.

«Я выступил (на конференции. — RT) с утверждением, что лучшая политика — это немедленное прекращение огня», — отметил участник.

По словам эксперта, подобное решение стало бы «спасительным унижением» для США.

Ранее телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конца мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.

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