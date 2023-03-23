Asia Times: США теряют мировое влияние и нуждаются в перемирии по Украине
Об этом он сказал в беседе с изданием Asia Times.
«США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию», — подчеркнул собеседник издания.
Он объяснил, что США не хватает промышленных мощностей, чтобы обеспечить Вооружённые силы Украины артиллерийскими боеприпасами.
«Я выступил (на конференции. — RT) с утверждением, что лучшая политика — это немедленное прекращение огня», — отметил участник.
По словам эксперта, подобное решение стало бы «спасительным унижением» для США.
Ранее телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конца мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.