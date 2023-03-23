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Кирби: США не видят признаков того, что КНДР может применить ядерное оружие

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Вашингтон не видит признаков того, что Северная Корея может использовать ядерное оружие против Соединённых Штатов или их союзников в ближайшем будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«На данный момент нет никаких признаков или информации, которые заставили бы нас считать, что какой-то реальный удар со стороны Северной Кореи неминуем», — цитирует его ТАСС.

При этом Кирби добавил, что американские власти продолжают внимательно следить за происходящим в регионе.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР должны быть готовы к использованию ядерного оружия.

Глава департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, в свою очередь, заявил, что принуждение к денуклеаризации равняется объявлению войны Северной Корее.

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