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Крупнейший профсоюз Чехии намерен провести акцию протеста 29 марта

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Крупнейший профсоюз Чехии, KOVO, который включает в себя 80 тыс. работников металлургической промышленности, намерен провести 29 марта акцию протеста, сообщил вице-президент профсоюза Томаш Валашек.

«Явка на акцию будет исчисляться многими тысячами», — цитирует Валашека РИА Новости.

По его словам, на акцию протеста намерены приехать рабочие из всех чешских регионов.

Отмечается, что участники акции будут протестовать в том числе против возможного повышения пенсионного возраста в стране до 68 лет.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет.

Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.

После этого в стране начались акции протеста.

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