Крупнейший профсоюз Чехии намерен провести акцию протеста 29 марта
«Явка на акцию будет исчисляться многими тысячами», — цитирует Валашека РИА Новости.
По его словам, на акцию протеста намерены приехать рабочие из всех чешских регионов.
Отмечается, что участники акции будут протестовать в том числе против возможного повышения пенсионного возраста в стране до 68 лет.
16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет.
Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.
После этого в стране начались акции протеста.