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Axios: Израиль нанесёт удар по Ирану при превышении уровня обогащения урана в 60%

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Власти Израиля заявили коллегам из Соединённых Штатов и ряда европейских стран, что не исключают нанесения военного удара по Ирану, если Тегеран превысит уровень обогащения урана в 60%.

Об этом информирует портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Как отметил собеседник издания, Израиль не желает, чтобы уровень обогащения Ирана достиг 90%.

Он объяснил это опасением израильских властей относительно того, что Иран может начать собирать уран степени обогащения чуть ниже оружейной.

«Поэтому Израиль говорит США и европейским странам, что любое продвижение Ирана выше уровня в 60% будет шагом, который может спровоцировать военные действия в отношении ядерной программы Тегерана», — говорится в публикации.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о необходимости принять «неотложные и важные решения» по Ирану.

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