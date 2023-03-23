Axios: Израиль нанесёт удар по Ирану при превышении уровня обогащения урана в 60%
Об этом информирует портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
Как отметил собеседник издания, Израиль не желает, чтобы уровень обогащения Ирана достиг 90%.
Он объяснил это опасением израильских властей относительно того, что Иран может начать собирать уран степени обогащения чуть ниже оружейной.
«Поэтому Израиль говорит США и европейским странам, что любое продвижение Ирана выше уровня в 60% будет шагом, который может спровоцировать военные действия в отношении ядерной программы Тегерана», — говорится в публикации.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о необходимости принять «неотложные и важные решения» по Ирану.