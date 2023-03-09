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Министр обороны Израиля заявил о необходимости принять «важные решения» по Ирану

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о необходимости принять «неотложные и важные решения» по Ирану.
Министр обороны Израиля заявил о необходимости принять «важные решения» по Ирану
  • AP
  • © Menahem Kahana/Pool Photo

Об этом он сказал после встречи с главой Минобороны США Ллойдом Остином. 

«Сегодня мы находимся в критической точке времени, в ближайшее время нам нужно будет принять неотложные и важные решения», — цитирует его ТАСС.

Галант утверждает, что «Иран нацелен на получение ядерного оружия и на то, чтобы угрожать не только Израилю, но и всему миру». 

Также министр добавил, что «иранская ядерная угроза требует быть готовыми к любым вариантам действий».

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ближневосточный конфликт и «исходящие от Ирана угрозы».

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