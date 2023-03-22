Пригожин предложил Блинкену профинансировать совместный проект в Африке
- AP
Он отметил, что начал вести дела в Африке в 2017—2018 годах.
По его словам, ЧВК «Вагнер» удалось добиться значимых результатов в сфере безопасности в разных странах.
«Поэтому я предлагаю вам поддержать усилия ЧВК «Вагнер» в обеспечении безопасности в Африке и профинансировать новый проект «Вагнер. Безопасная Африка», — говорится в письме Пригожина Блинкену.
Ранее Пригожин заявил, что российские силы в настоящее время контролируют около 70% города Артёмовск (Бахмут) в ДНР.