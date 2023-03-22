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Пригожин предложил Блинкену профинансировать совместный проект в Африке

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Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин предложил госсекретарю США Энтони Блинкену профинансировать совместный проект в Африке.
Пригожин предложил Блинкену профинансировать совместный проект в Африке
  • AP

Он отметил, что начал вести дела в Африке в 2017—2018 годах.

По его словам, ЧВК «Вагнер» удалось добиться значимых результатов в сфере безопасности в разных странах.

«Поэтому я предлагаю вам поддержать усилия ЧВК «Вагнер» в обеспечении безопасности в Африке и профинансировать новый проект «Вагнер. Безопасная Африка», — говорится в письме Пригожина Блинкену.

Ранее Пригожин заявил, что российские силы в настоящее время контролируют около 70% города Артёмовск (Бахмут) в ДНР.

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